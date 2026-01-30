Questa mattina a Catania il presidente del Sindacato italiano Balneari ha incontrato gli operatori del settore colpiti dal maltempo. I balneari hanno raccontato le difficoltà causate dal ciclone Harry, che ha danneggiato stabilimenti e strutture lungo la costa. Il sindacato si è impegnato a sostenere le imprese in questa fase difficile, ribadendo che senza il mare il turismo rischia di scomparire.

Il presidente nazionale del Sindacato italiano Balneari ha incontrato a Catania gli operatori del settore danneggiati dal ciclone Harry «Senza il mare il turismo muore. Sconcerta che il ministro Daniela Santanchè non abbia ancora visitato i territori colpiti» « Senza il mare il turismo muore ». Poche parole che racchiudono tutta la rabbia, lo sconforto, ma al tempo stesso, la voglia di rialzarsi, di chi, dopo il passaggio del ciclone Harry dalle coste della Sicilia orientale, ha perso la propria attività. A pronunciarle, appena arrivato a Catania, dopo aver verificato la situazione anche a Catanzaro, è Antonio Capacchione, presidente del Sindacato italiano Balneari di Fipe Confcommercio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Ciclone Harry – Il sindacato Italiano Balneari incontra a Catania gli operatori del settore

Approfondimenti su Ciclone Harry

Il presidente del sindacato italiano dei balneari ha incontrato gli operatori colpiti dal ciclone Harry in Sicilia.

La Sicilia ha approvato un pacchetto di aiuti di circa 40,8 milioni di euro per far fronte ai danni causati dal ciclone Harry.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Ciclone Harry

Argomenti discussi: Ciclone Harry, la Cgil Sicilia accusa governo e stampa: Sicilia lasciata sola; Maltempo: Odg approvato oggi dall’Assemblea Generale Cgil - CGIL; Ciclone Harry, Fillea Cgil Sicilia: ''Fallimento infrastrutturale. Sicilia orientale paralizzata, imprese e lavoratori pagano il conto''; Il presidente nazionale del sindacato italiano Balneari ha incontrato gli operatori del settore danneggiati dal ciclone Harry.

Emergenza Ciclone Harry e frana di Niscemi: lo SNADIR dona 5.000 euro alla Caritas ItalianaSICILIA, 30 Gennaio 2026 – In un momento di estrema difficoltà per l’Isola, colpita dalla furia del ciclone Harry e dal drammatico smottamento che ha ... radiortm.it

Ciclone Harry, l’Assessore Sammartino incontra sindacati e associazioni di categoriaL'Assessore regionale all'Agricoltura Luca Sammartino ha incontrato ieri, nella sede dell'Assessorato a Palermo, i sindacati e le associazioni di categoria ... 98zero.com

DANNI CICLONE HARRY, SALVINI IN SICILIA: "SERVE TAGLIARE I TEMPI DELLA BUROCRAZIA" leggi --> https://www.teleone.it/2026/01/30/maltempo-e-ciclone-harry-salvini-in-sicilia-serve-tagliare-i-tempi-della-burocrazia/ facebook