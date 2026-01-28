L’Ars ha dato il via libera all’esenzione dagli oneri per i balneari delle zone colpite dal ciclone Harry. La misura, approvata all’unanimità, permette ai gestori dei lidi danneggiati di non pagare le concessioni balneari fino alla fine del 2026. Si tratta di un aiuto concreto per chi ha visto le proprie attività distrutte o fortemente danneggiate dal maltempo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Misura straordinaria per sostenere i lidi danneggiati. L’ Assemblea regionale siciliana ha approvato una norma che prevede l’ esenzione dagli oneri delle concessioni balneari per tutto il 2026 a favore dei gestori dei lidi che hanno subito gravi danni a causa del ciclone Harry. Il provvedimento, proposto dall’ assessore regionale al Territorio e Ambiente Giusi Savarino, nella foto d’apertura, è accompagnato da una dotazione finanziaria di circa 10 milioni di euro. Si tratta di un intervento mirato a offrire un sostegno immediato alle imprese balneari che operano nelle aree più colpite, duramente segnate dagli eventi atmosferici estremi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sicilia, balneari, via libera dell’Ars all’esenzione dagli oneri per le zone colpite dal ciclone Harry

Emergenza Maltempo e mareggiate 19 - 20 - 21 Gennaio 2026 in Sicilia: la Preparazione per l'allerta rossa stavolta ha segnato Zero Vittime; La Sicilia tra erosione costiera e cambiamenti climatici, Savarino: Evento catastrofico. Imprese balneari? Al lavoro per i ristori; Ciclone Harry, stop agli oneri per i lidi colpiti: via libera dell'Ars alla misura da 10 milioni; Sicilia piegata dal ciclone, sabato Schifani nei luoghi più colpiti del Siracusano.

