Il presidente del Senato, Schifani, si è recato a Catania insieme a Meloni per incontrare la gente colpita dal Ciclone Harry. Durante la visita, Schifani ha assicurato che Regione e Stato lavorano insieme per gestire l’emergenza. Ha detto che non c’erano dubbi sul fatto che il governo avrebbe fatto la sua parte in questa fase difficile per la Sicilia. La situazione resta complicata, ma l’obiettivo è aiutare chi ha subito danni e riprendere al più presto le attività.

«Non vi era alcun dubbio sul fatto che anche il governo nazionale avrebbe fatto la propria parte per il momento difficile che sta vivendo la Sicilia. Oltre alla frana di Niscemi, la premier ha voluto visitare, sorvolandoli in elicottero, i luoghi investiti dal ciclone Harry e, nell'incontro con le autorità, ha confermato l'impegno di Roma. La valutazione dei danni viene aggiornata costantemente, ma la Regione sta agendo già dal primo momento e lo sta facendo mettendo in campo ben 90 milioni di euro. Il nostro obiettivo prioritario è quello di dare risposte immediate a tutti i siciliani che hanno subito danni a causa del maltempo». 🔗 Leggi su Feedpress.me

Ciclone Harry, Schifani a Catania con Meloni: «Regione e Stato insieme per affrontare l'emergenza» VIDEO

Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale a causa dei danni causati dal ciclone Harry.

Il governo Meloni ha annunciato che lunedì sarà convocato il Consiglio dei ministri per dichiarare lo stato di emergenza nei territori colpiti dal ciclone Harry.

