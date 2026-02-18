Ciancaleoni Bartoli Omar | La parola minorati non ci rappresenta

Omar Ciancaleoni Bartoli denuncia che l’uso della parola “minorati” nell’articolo 38 della Costituzione italiana crea disagio e non rispecchia più la realtà odierna. La causa nasce dalla scelta linguistica obsoleta, che ancora si trova nel testo fondamentale del paese. Questo termine, che evidenzia un’immagine negativa delle persone con disabilità, viene percepito come un ostacolo al rispetto e all’inclusione. Ciancaleoni Bartoli invita a rinnovare il linguaggio ufficiale, affinché rifletta un approccio più rispettoso e attuale. La discussione si concentra sulla necessità di aggiornare i testi normativi.

Roma, 18 feb. (Adnkronos Salute) - "Nell'articolo 38 della Costituzione italiana, ancora oggi nel 2026, si legge la parola 'minorati'. Ovviamente è una parola che poteva andare bene nel 1948, ma non ci rappresenta più, non rappresenta la nostra sensibilità e la nostra cultura". Lo ha detto Ilaria Ciancaleoni Bartoli, direttrice Osservatorio malattie rare (Omar), alla presentazione della campagna 'La riForma conta. Il rispetto passa anche dalle parole', questa sera a Roma in occasione della XII edizione del Premio Omar organizzato da Osservatorio malattie rare in collaborazione con Cnamc - Coordinamento nazionale delle associazioni dei malati cronici e rari di Cittadinanzattiva, Fondazione Telethon, Orphanet Italia e Simen - Società italiana di medicina narrativa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ciancaleoni Bartoli (Omar): "La parola minorati non ci rappresenta" Rete degli Studenti: “La Maturità va abolita, non ci rappresenta”La Rete degli Studenti Medi attacca le nuove regole dell’Esame di Stato 20252026, dicendo che non risolvono i problemi di fondo. Calcio Eccellenza Toscana. L’Asta ci prova a casa Grassina. Bartoli: "Possiamo fare bene»Il Calcio Eccellenza Toscana si prepara alla sfida tra Grassina e Asta, con l’obiettivo di concludere al meglio il 2025 e il girone di andata. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LEA, la Commissione Affari Sociali della Camera indica al Governo le osservazioni da valutare - OMaR; Disabilità, OMaR accende il dibattito sulla riforma costituzionale; Premio OMaR per la comunicazione sulle malattie e i tumori rari per la comunicazione sulle malattie e i tumori rari giunto alla sua XII Edizione. Giornata mondiale malattie rare: Omar porta al cinema la real life. Ciancaleoni Bartoli, rimuovere barriere architettoniche e culturali, garantire diritti negatiIn occasione della Giornata mondiale delle malattie rare, l’Osservatorio malattie rare (Omar) lancia la terza edizione della campagna di comunicazione #TheRAREside – Storie ai confini della rarità, ... agensir.it Malattie rare: Omar, domani a Ilaria Ciancaleoni Bartoli l’onorificenza di cavaliere al merito della RepubblicaDomani, venerdì 2 giugno, nel giorno della Festa della Repubblica Italiana, Ilaria Ciancaleoni Bartoli, fondatrice e direttrice di Osservatorio malattie rare – Omar, riceverà l’onorificenza di ... agensir.it