Calcio Eccellenza Toscana L’Asta ci prova a casa Grassina Bartoli | Possiamo fare bene

Il Calcio Eccellenza Toscana si prepara alla sfida tra Grassina e Asta, con l’obiettivo di concludere al meglio il 2025 e il girone di andata. Dopo la sconfitta contro la Sangiovannese, gli arancioblù vogliono riscattarsi nella trasferta di oggi pomeriggio. Bartoli ha espresso fiducia nelle possibilità della squadra, sottolineando l’importanza di questa partita per il proseguimento della stagione.

L'obiettivo dell'Asta è chiudere al meglio l'anno solare 2025 e il girone di andata, vendicando la sconfitta rimediata con la Sangiovannese: gli arancioblù sono attesi, oggi pomeriggio, dalla trasferta sul campo del Grassina. L'impegno non è semplice, contro la seconda forza del girone, ma i ragazzi di Stefano Bartoli (nella foto) hanno tutta l'intenzione di centrare una prestazione solida e convincente. "Tutti siamo consapevoli di aver sbagliato, domenica scorsa – ha sottolineato il mister – o meglio, di aver sbagliato il primo tempo, dove non siamo stati presenti. Detto questo, i ragazzi sono ripartiti già da martedì con l'intensità e la serietà che li ha sempre contraddistinti nel lavoro".

