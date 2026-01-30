Rete degli Studenti | La Maturità va abolita non ci rappresenta
La Rete degli Studenti Medi attacca le nuove regole dell’Esame di Stato 20252026, dicendo che non risolvono i problemi di fondo. La protesta riguarda il nuovo sistema delle commissioni, che prevede due docenti esterni, due interni e un presidente esterno. Per i rappresentanti degli studenti, questa modifica non cambia nulla e la maturità dovrebbe essere abolita.
Le modifiche previste per l’Esame di Stato 20252026 non convincono la Rete degli Studenti Medi. Il nuovo assetto delle commissioni, con due docenti esterni, due interni e un presidente esterno, viene letto come una riformulazione che non risolve i limiti strutturali del sistema. La prova orale sarà incentrata su quattro materie, selezionate direttamente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. “Saremo valutati anche attraverso il cosiddetto curriculum dello studente, che tenta di tenere conto del percorso scolastico nel suo complesso – spiega Angela Verdecchia, coordinatrice nazionale della Rete – ma anche questo strumento risulta fallimentare.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
