Piero Di Pietro chiede pubblicamente a Giorgia Meloni di assumersi le responsabilità sul referendum. L'ex magistrato invita la leader di Fratelli d’Italia a mostrare chiaramente il suo impegno e a sostenere apertamente la campagna. Di Pietro ritiene che la presenza di Meloni possa influenzare molti elettori e cambiare il corso del voto. La richiesta arriva dopo settimane di silenzio da parte della politica. La sua richiesta si rivolge direttamente alla premier, che finora non ha preso posizione ufficiale. La questione resta al centro del dibattito pubblico.

"Rivolgo un appello a chi dovrebbe fare il vero frontman per la campagna per il 'Sì': signora Meloni. All'interno del governo hai fatto la proposta di riforma. L'hai portata in Paralmento. Ora mettici la faccia e vieni sul marciapiede insieme noi a difenderla ". A spronare la presidente del Consiglio a scendere in campo per votare "Sì" al prossimo referendum costituzionale è l'ex magistrato Antonio Di Pietro. A margine di un evento organizzato da Nazione Futura, nella sala del Refettorio della Camera, l'ex funzionario si rivolge alla premier e spiega a chiare lettere: "Non si getta il sasso e poi si nasconde la mano". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - "Ci metta la faccia". L'appello di Di Pietro a Meloni sul referendum

A Realpolitik faccia a faccia sul referendum tra Clemente Mastella e Antonio Di PietroClemente Mastella e Antonio Di Pietro si affrontano questa sera a causa del referendum in corso.

