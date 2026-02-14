Vuelta a Murcia 2026 | seconda tappa annullata Soler trionfa nella classifica finale

La seconda tappa della Vuelta a Murcia 2026 è stata annullata a causa di intense piogge che hanno reso impossibile completare il percorso. La corsa è stata interrotta quando i ciclisti si trovavano a metà strada, e gli organizzatori hanno deciso di riprogrammare la gara. Nel frattempo, Juan Soler si è aggiudicato la classifica finale, grazie alle performance ottenute nelle tappe precedenti. La gara si è conclusa senza una conclusione ufficiale della seconda frazione, lasciando in sospeso alcuni risultati.

Il finale della Vuelta a Murcia è stato condizionato dal maltempo, con l'impossibilità di portare a termine la tappa prevista e la necessità di riorganizzare l'ultimo tratto della corsa. La tappa conclusiva, originariamente prevista da Fortuna a Santomera, è stata interrotta dopo circa 30 chilometri a causa di condizioni meteorologiche avverse e cadute di alcuni corridori. Gli organizzatori hanno deciso per una neutralizzazione e un trasferimento a Santomera, dove è stato allestito un circuito urbano neutralizzato di 10 chilometri. Non sono stati registrati tempi ufficiali, ma è stato proclamato un vincitore di tappa e sono state assegnate le maglie in palio.