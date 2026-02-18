Christine Lagarde vuole lasciare in anticipo la Bce forse

Christine Lagarde potrebbe lasciare prima della scadenza il suo incarico alla Banca centrale europea, a causa di voci che circolano da settimane. La presidente della Bce ha già iniziato a ridurre i suoi impegni ufficiali e alcuni analisti ipotizzano che questa decisione possa essere legata a problemi di salute o a nuove opportunità professionali. Nei recenti incontri pubblici, Lagarde ha mostrato segni di affaticamento, alimentando le speculazioni sulla sua partenza anticipata.

L'indiscrezione del Financial Times in un'esclusiva. Dalla Banca centrale europea arriva la smentita: "La presidente non ha preso alcuna decisione". Il toto nomi però è già partito La presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, "lascerà l'incarico prima della fine del suo mandato" che termina nel 2027. Lo scrive il Financial Times in un'esclusiva. Dalla Bce arriva la smentita: "La presidente non ha preso alcuna decisione". Il toto nomi per la successione però è iniziato.