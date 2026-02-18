Christian Jidayi trovato morto in pineta | choc nel calcio l’ex Lecco aveva 38 anni

Christian Jidayi è stato trovato morto in una pineta di Lido Adriano, causando grande sgomento tra gli appassionati di calcio. La scoperta è avvenuta ieri mattina, quando alcuni passanti hanno segnalato la presenza di un corpo senza vita tra gli alberi. L’ex calciatore, noto per aver giocato con il Lecco, aveva solo 38 anni. Non sono ancora chiare le cause del decesso, ma la notizia ha colpito molti suoi ex compagni e tifosi. La procura ha aperto un’indagine per fare chiarezza.

Il corpo rinvenuto a Lido Adriano. Il mondo del calcio si risveglia con una notizia che lascia senza fiato: Christian Jidayi morto a soli 38 anni. L’ex difensore, che avrebbe compiuto 39 anni il prossimo 3 marzo, è stato trovato senza vita nella pineta di Lido Adriano, lungo la costa ravennate, tra la notte di martedì 17 e le prime ore di mercoledì 18 febbraio 2026. Sulle cause del decesso mantengono il massimo riserbo gli inquirenti. Gli accertamenti sono affidati ai Carabinieri, che stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell’ex calciatore. Al momento non vengono escluse ipotesi. Dove è stato trovato Christian Jidayi e cosa è successo?. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Trovato morto in pineta l'ex calciatore Christian Jidayi: era in servizio nella Polizia provincialeChristian Jidayi, ex calciatore e attualmente agente della Polizia Provinciale di Ravenna, è stato trovato morto in una pineta.

Christian Jidayi è morto a 38 anni: l’ex calciatore lavorava come agente di Polizia ProvincialeChristian Jidayi, ex calciatore di 38 anni, è morto improvvisamente nella notte tra martedì e mercoledì.

