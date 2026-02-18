Christian Jidayi è morto a 38 anni | l'ex calciatore lavorava come agente di Polizia Provinciale

Christian Jidayi, ex calciatore di 38 anni, è morto improvvisamente nella notte tra martedì e mercoledì. La causa della sua scomparsa è ancora sconosciuta, ma si sa che lavorava come agente di Polizia Provinciale a Ravenna. La scoperta del suo corpo ha sconvolto amici e colleghi, che lo ricordano come una persona gentile e sempre disponibile. Jidayi aveva lasciato il calcio alcuni anni fa per dedicarsi alla sua nuova carriera. La sua morte ha lasciato un vuoto nel mondo sportivo e tra chi lo conosceva.