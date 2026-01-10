Drew McItyre | Chris Jericho in WWE? Perché no?
Dopo anni in AEW, il contratto di Chris Jericho è scaduto, lasciandolo libero di valutare nuove opportunità. Considerato uno dei wrestler più influenti, il suo nome suscita interesse nel mondo del wrestling professionistico. La domanda che si pone è: Chris Jericho potrebbe tornare in WWE? La sua esperienza e versatilità fanno di lui un possibile ritorno, alimentando discussioni tra appassionati e addetti ai lavori.
Dopo anni passati in AEW, come risaputo, il contratto di Chris Jericho, è giunto al termine, il canadese è attualmente il Free Agent, più prezioso del panorama del Wrestling. Drew McItyre apre le porte a Y2J. Parlando con TMZ.com, a Drew McIntyre è stato chiesto delle continue speculazioni sul futuro di Jericho, mentre continuano a circolare voci su un suo ritorno in WWE. La sua risposta è stata molto aperta: “Chris Jericho è uno dei miei amici. Ho trascorso gran parte della mia giovinezza con lui. È una star enorme, enorme, e a questo punto della sua vita e della sua carriera, qualsiasi cosa renda felice lui, rende felice anche me. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Leggi anche: AEW: Chris Jericho abbandona la richiesta del marchio “Jericho Vortex”. Nuove speculazioni sul futuro e possibili scenari WWE
Leggi anche: AEW: Chris Jericho lascia la compagnia, possibile ritorno in WWE?
Drew McItyre: “Chris Jericho in WWE? Perché no?” - Dopo anni passati in AEW, come risaputo, il contratto di Chris Jericho, è giunto al termine, il canadese è attualmente il Free Agent, più prezioso del panorama del Wrestling. zonawrestling.net
WWE: Chris Jericho parla del licenziamento di Drew McIntyre - Durante l'ultima puntata del suo podcast ufficiale, Chris Jericho ha commentato così il licenziamento di Drew McIntyre, avvenuto nella giornata di Giovedì: "Penso che sia stato messo in secondo piano ... zonawrestling.net
Chris Jericho stuzzica con un grande annuncio stasera tra voci di un ritorno alla WWE - Jericho fa intuire grandi progetti, alimentando intense speculazioni su un suo possibile ritorno in WWE dopo un aggiornamento che ha suscitato molto interesse. worldwrestling.it
New Update on Drew McIntyre return in WWE ll Chris Jericho to return to WWE in a New role
Andiamo a Berlino, Drew! Drew McIntyre Una notte clamorosa a WWE SmackDown. Rivivi l'episodio on demand su discovery+. I risultati dello show: bit.ly/3Z67MfG - facebook.com facebook
Dopo anni di schiaffi, FINALMENTE uno dei migliori talenti del roster porta a casa qualcosa di importante. Scelta corretta. Personalmente sono molto più intrigato da un regno da heel di Drew, rispetto a Cody campione. Ne beneficeranno tutti e due. x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.