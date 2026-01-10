Drew McItyre | Chris Jericho in WWE? Perché no?

Dopo anni in AEW, il contratto di Chris Jericho è scaduto, lasciandolo libero di valutare nuove opportunità. Considerato uno dei wrestler più influenti, il suo nome suscita interesse nel mondo del wrestling professionistico. La domanda che si pone è: Chris Jericho potrebbe tornare in WWE? La sua esperienza e versatilità fanno di lui un possibile ritorno, alimentando discussioni tra appassionati e addetti ai lavori.

Dopo anni passati in AEW, come risaputo, il contratto di Chris Jericho, è giunto al termine, il canadese è attualmente il Free Agent, più prezioso del panorama del Wrestling. Drew McItyre apre le porte a Y2J. Parlando con TMZ.com, a Drew McIntyre è stato chiesto delle continue speculazioni sul futuro di Jericho, mentre continuano a circolare voci su un suo ritorno in WWE. La sua risposta è stata molto aperta: “Chris Jericho è uno dei miei amici. Ho trascorso gran parte della mia giovinezza con lui. È una star enorme, enorme, e a questo punto della sua vita e della sua carriera, qualsiasi cosa renda felice lui, rende felice anche me. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

