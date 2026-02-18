Chivu prima di Bodo Glimt Inter | Il clima non deve essere un alibi ecco cosa servirà stasera

Cristian Chivu ha sottolineato che il clima non può essere un alibi prima della partita tra Inter e Bodo Glimt. L’allenatore ha spiegato che la squadra deve concentrarsi sulla prestazione, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. In particolare, ha indicato che i giocatori devono mantenere alta la concentrazione e adattarsi rapidamente alle eventuali difficoltà sul campo. Chivu ha aggiunto che la vittoria dipende dall’impegno e dalla determinazione di tutti i singoli. La sfida inizia tra poche ore allo stadio San Siro.

Inter News 24 L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua poco prima dell’inizio del match di Champions League contro il Bodo Glimt. Intervenuto nel corso del prepartita di Bodo Glimt Inter, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu, ha presentato così il playoff d’andata di Champions League 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Prime. CLIMA – « Non deve cambiar nulla, non ci deve nemmeno far impensierire. Dobbiamo essere pronti mentalmente e fisicamente ad accettare sia le condizioni climatiche che del campo, se si cercano scuse o alibi rischi di non farcela » COSA NON FARE – « Dobbiamo esser pronti alla loro intensità, a cosa riescono a fare soprattutto in questo campo, dando continuità negli anni. 🔗 Leggi su Internews24.com

Formazioni ufficiali Bodo Glimt Inter: le scelte di Chivu per il match di Champions League. Ecco cosa ha deciso

Inter, Marotta prima del Bodo Glimt: «Caso Bastoni è una pagina da chiudere, ha lasciato amarezza. Campo? Condizione difficile ma non creiamo alibi»Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha spiegato che il caso Bastoni ha creato delusione tra i tifosi e la squadra.

