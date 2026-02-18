Chivu prima di Bodo Glimt Inter | Il clima non deve essere un alibi ecco cosa servirà stasera
Cristian Chivu ha sottolineato che il clima non può essere un alibi prima della partita tra Inter e Bodo Glimt. L’allenatore ha spiegato che la squadra deve concentrarsi sulla prestazione, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. In particolare, ha indicato che i giocatori devono mantenere alta la concentrazione e adattarsi rapidamente alle eventuali difficoltà sul campo. Chivu ha aggiunto che la vittoria dipende dall’impegno e dalla determinazione di tutti i singoli. La sfida inizia tra poche ore allo stadio San Siro.
Inter News 24 L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua poco prima dell’inizio del match di Champions League contro il Bodo Glimt. Intervenuto nel corso del prepartita di Bodo Glimt Inter, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu, ha presentato così il playoff d’andata di Champions League 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Prime. CLIMA – « Non deve cambiar nulla, non ci deve nemmeno far impensierire. Dobbiamo essere pronti mentalmente e fisicamente ad accettare sia le condizioni climatiche che del campo, se si cercano scuse o alibi rischi di non farcela » COSA NON FARE – « Dobbiamo esser pronti alla loro intensità, a cosa riescono a fare soprattutto in questo campo, dando continuità negli anni. 🔗 Leggi su Internews24.com
Formazioni ufficiali Bodo Glimt Inter: le scelte di Chivu per il match di Champions League. Ecco cosa ha decisoIl tecnico Chivu ha deciso le formazioni ufficiali per la partita tra Bodo Glimt e Inter, valida per i playoff di Champions League 202526.
Inter, Marotta prima del Bodo Glimt: «Caso Bastoni è una pagina da chiudere, ha lasciato amarezza. Campo? Condizione difficile ma non creiamo alibi»Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha spiegato che il caso Bastoni ha creato delusione tra i tifosi e la squadra.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dove vedere Bastoni e Chivu in conferenza stampa prima di Bodo Glimt-Inter: orario e streaming; Chivu: Vogliamo essere competitivi e proseguire il nostro percorso; Chivu: Torti? Anche noi ne abbiamo subito uno a Napoli. E lo dico solo ora per la prima volta; Bastoni fa mea culpa: 'Abbiamo diritto di sbagliare e dovere di ammetterlo'.
Bodo-Inter, diretta Champions: risultato in tempo reale, le scelte di Chivu in NorvegiaI nerazzurri giocano l'andata del playoff contro la formazione di Knutsen. Tra una settimana il ritorno a Milano, chi vince affronta agli ottavi una tra City e Sporting Lisbona ... tuttosport.com
Bodo Glimt-Inter, formazioni ufficiali e risultato LIVE dei playoff di Champions LeagueLeggi su Sky Sport l'articolo Bodo Glimt-Inter, formazioni ufficiali e risultato LIVE dei playoff di Champions League ... sport.sky.it
#BodoGlimt- #Inter, le formazioni ufficiali x.com
Bodo-Inter, che rischi. Il manto erboso è sollevato sulle fasce, l’Inter preoccupata Lo strano caso dell’Aspmyra Stadium, il minuscolo impianto del Bodo Glimt che qua chiamano “Hell of Ice”, Inferno di Ghiaccio, e del suo discutibile manto di erba artificial facebook