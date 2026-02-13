Cristian Chivu ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sulle prestazioni dell’Inter e ha criticato le scuse legate agli arbitri, sostenendo che non devono più essere un alibi. La sua presa di posizione arriva in un momento cruciale, a poche ore dal Derby d’Italia, che potrebbe decidere le sorti dello scudetto. Il difensore ha ricordato che la squadra deve pensare a lavorare sodo e a sostenere Spalletti, senza distrarsi con le polemiche. Con questa dichiarazione, Chivu vuole rafforzare la compattezza del gruppo in vista di una partita fondamentale per il campionato.

Alla vigilia di un Derby d’Italia che potrebbe ipotecare una fetta consistente di tricolore, Cristian Chivu sceglie la via del pragmatismo e della compostezza istituzionale. La conferenza stampa pre-partita, svoltasi ad Appiano Gentile, è stata quasi interamente monopolizzata dalle recenti polemiche arbitrali che hanno infiammato il dibattito sportivo nazionale. Il tecnico nerazzurro, tuttavia, ha respinto con fermezza ogni tentativo di trascinare il sodalizio capolista nel vortice delle recriminazioni: «Il calcio italiano deve migliorare sotto molti aspetti, ma non su quello arbitrale», ha sentenziato l’allenatore, sottolineando come l’errore faccia parte del gioco tanto quanto la giocata di un calciatore. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Chivu blinda l’Inter: “Basta alibi sugli arbitri, pensiamo a Spalletti”

