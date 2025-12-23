La famiglia del bosco non sarà riunita a Natale | la decisione del Tribunale dei minori Chiesta perizia psichica sui genitori

Il Tribunale dei minori ha disposto una perizia psichica sui genitori della famiglia che vive nel bosco a Palmoli, Chieti. Questa decisione comporta che i genitori non potranno riunirsi con i figli per il Natale, se non in brevi incontri. La misura mira a valutare lo stato mentale dei genitori e garantire il benessere dei minori, mantenendo comunque un minimo di contatto durante le festività.

È necessario verificare lo stato psichico dei genitori della famiglia che viveva nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti per questo la famiglia del bosco a Natale non si potrà riunire se non per poche ore. A disporlo è il Tribunale per i Minorenni dell'Aquila in un'ordinanza pubblicata oggi e anticipata dal Tg1 Rai. Dalla documentazione per il casolare all'istruzione della figlia maggiore. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera il perito indicato, Simona Ceccoli, ha quattro mesi di tempo per rispondere alla domande sollevate dai giudici, con una «indagine personologica e psico-diagnostica».

