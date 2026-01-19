Gregna scuola senza palestra da più di un anno I genitori | Diritto allo sport negato

Da oltre un anno, la scuola Gregna non dispone di una palestra a causa di un incendio. I genitori sottolineano come questa situazione limiti il diritto allo sport e alla salute dei loro figli, evidenziando l’assenza di interventi per il ripristino. La mancanza di strutture sportive adeguate rappresenta una problematica che richiede attenzione e soluzioni tempestive da parte delle autorità competenti.

“A distanza di un anno dall'incendio non è stato svolto nessun intervento per ripristinare la palestra. I nostri figli sono senza strutture idonee e non possono praticare l'attività motoria. Così viene meno un loro diritto”.A parlare sono i genitori dei bambini e i ragazzi che frequentano.🔗 Leggi su Romatoday.it

Vanchiglia, i comitati scrivono al prefetto: "Negato diritto allo studio, no bambini in zona rossa"

I comitati di Vanchiglia hanno scritto al prefetto per segnalare il mancato diritto allo studio, evidenziando che i bambini non possono frequentare le scuole in zona rossa. Dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna del 18 dicembre, il quartiere cerca di riprendersi, e con la riapertura delle scuole il 7 gennaio intende superare le difficoltà recenti e ristabilire le normali attività scolastiche.

Scuole Don Milani. Prima campanella senza la palestra: "Pronta a fine mese" - I lavori alla palestra delle scuole Don Milani di Spedalino sono stati più volte al centro d’interrogazioni in consiglio comunale da parte delle opposizioni, per il ritardo nel portare a termine ... lanazione.it

I.C. Via del Calice di Roma - Via del Calice,Via Amantea, Via A della Seta. . GREGNA IN AZIONE: Un minuto per innamorarsi della nostra scuola! Le parole servono, ma le immagini raccontano la verità. Guardate l'energia, gli spazi e i sorrisi del nostro Open - facebook.com facebook