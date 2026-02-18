Chiara Tarantino ha raccontato di aver cercato invano Pilato dopo il caso di Singapore, desiderando anche parlare con Sofia Goggia. La nuotatrice si allena ora al centro federale di Verona, dove si prepara con il campione olimpico Ceccon, e ha recentemente gareggiato a Milano, cercando di risollevare la propria carriera dopo le difficoltà della scorsa estate.

Chiara Tarantino parla per la prima volta dopo la sospensione di 90 giorni per il furto all’aeroporto di Singapore in coda ai Mondiali di nuoto della scorsa estate. Lo fa durante la seconda edizione del Milano Winter Meeting disputato a porte chiuse nella piscina "Daniela Samuele" di via Mecenate, dove è tornata a gareggiare nuotando i 100 stile libero in vasca lunga in 56’’84 (quinto posto, in batteria 57’’19). Come Benedetta Pilato, anche Tarantino ha saltato gli ultimi Europei in vasca corta in cui l’Italia ha vinto il medagliere con nove ori, cinque argenti e sei bronzi. Un’assenza forzata che ha rappresentato un peso per la velocista azzurra, ancora sotto procedimento disciplinare nelle Fiamme Gialle che però sottolineano il suo comportamento "da atleta modello" negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chiara Tarantino: "Dopo il caso di Singapore non ho ancora sentito Pilato. Vorrei conoscere Sofia Goggia..."

Benedetta Pilato ora può dirlo: “A Singapore è successo un pastrocchio. Ho temuto il peggio”Benedetta Pilato commenta finalmente l'incidente a Singapore, descritto come un

Leggi anche: Nuoto, Benedetta Pilato e Chiara Tarantino assenti agli Europei in vasca corta: in corso la sospensione

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.