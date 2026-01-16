Benedetta Pilato ora può dirlo | A Singapore è successo un pastrocchio Ho temuto il peggio

Benedetta Pilato commenta finalmente l'incidente a Singapore, descritto come un

La nuotatrice azzurra torna a parlare dopo il "pastrocchio" ed essersi messa nei guai per "una bravata". L'incidente extra-sportivo in aeroporto le è servito: "Ora guardo avanti, l'obiettivo è Tokyo 2028". Ma con più maturità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Thomas Ceccon: “Mi hanno chiesto di cancellare il commento su Benedetta Pilato. Non l’ho più sentita”

Leggi anche: Il ritorno di Benedetta Pilato: «Mi sono trovata ad affrontare una situazione più grande di me. A Singapore ho pensato di aver rovinato tutto»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Nuoto: Pilato e Tarantino sospese per 90 giorni - Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sono state sospese per 90 giorni dalle attività sociali e federali a partire dalla data odierna. ansa.it

Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sospese per 3 mesi - Lo ha deciso la procura della Federnuoto tenuto conto dei fatti emersi dall'inchiesta sul furto al duty- rainews.it

Furto all'aeroporto di Singapore, Benedetta Pilato e Chiara Tarantino patteggiano: squalificate per 90 giorni - Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sono state sospese per 90 giorni dalle attività sociali e federali a partire dalla data odierna. leggo.it

Benedetta #Pilato per la prima volta parla del furto a Singapore: "Abbiamo fatto una bravata, ho pianto e pensato di aver rovinato tutto" x.com

Chora Media. . @benedetta.pilato ha conquistato la medaglia di bronzo nei 50 rana ai campionati mondiali di Singapore la scorsa estate. Dopo la medaglia, dopo la bravata, dopo tre mesi di sospensione e di silenzio, torna a parlare per la prima volta in quest - facebook.com facebook