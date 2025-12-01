Nuoto Benedetta Pilato e Chiara Tarantino assenti agli Europei in vasca corta | in corso la sospensione

La Nazionale italiana di nuoto inizierà domani l’ultima competizione internazionale di questo 2025. Fino al 7 dicembre gli Europei di nuoto in vasca corta terranno banco a Lublino (Polonia) e la compagine del Bel Paese vorrà rispondere presente al meglio delle proprie possibilità. Una formazione, però, che dovrà fare a meno di alcuni elementi importanti del proprio “roster”. Tra queste defezioni ci sono anche quelle di Benedetta Pilato e di Chiara Tarantino, al centro dell’attenzione per una vicenda la scorsa estate di cui entrambe avrebbero voluto fare a meno. Il riferimento è al fermo delle atlete per furto a Singapore da parte della polizia aeroportuale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Benedetta Pilato e Chiara Tarantino assenti agli Europei in vasca corta: in corso la sospensione

