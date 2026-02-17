Chi vince il referendum Sondaggi i numeri adesso sono chiari

Da caffeinamagazine.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I sondaggi mostrano che il risultato del referendum dipende dai voti degli indecisi. Molti elettori, infatti, ancora esitano prima di scegliere e si trovano di fronte a un dilemma. Prima di entrare nell’urna, spesso si chiedono quale sarà la decisione giusta, anche se ormai sono consapevoli dell’importanza della scelta. In questa fase, le preferenze sono ancora fluide e il risultato finale resta incerto.

C’è un momento, prima di entrare in cabina elettorale, in cui la sensazione è sempre la stessa: “Non so ancora cosa farò”. E questa volta quell’incertezza pesa come un macigno. Perché il referendum sulla giustizia si avvicina e, mentre in tanti discutono (e litigano) sui social, un numero resta lì, enorme, a dire che la partita è tutt’altro che chiusa. Il voto è fissato per il 22 e 23 marzo, ma il clima è già rovente. Tra chi giura di aver deciso da tempo e chi invece cambia idea ascoltando un talk show o leggendo un titolo al volo, la campagna referendaria entra nella sua fase più delicata: quella in cui basta poco per spostare percentuali e umori.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

Chi vince il referendum sulla giustizia 2026 secondo gli ultimi sondaggiSecondo gli ultimi sondaggi, il Sì al referendum sulla giustizia del 2026 si attesta al 55%, mentre il No raggiunge il 45%.

Sondaggi politici, chi crolla e chi sorride: i numeri sono clamorosiI sondaggi politici non lasciano spazio a dubbi: Fratelli d’Italia mantiene il primato, ma il suo consenso cala leggermente.

Il Referendum sulla giustizia, spiegato semplicemente

Video Il Referendum sulla giustizia, spiegato semplicemente
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Dieci domande e dieci risposte sul referendum del 22 e 23 marzo; Nordio: Se vince il No vincono i pm, non Schlein; Al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo vota NO; Se vince il Sì al referendum Giustizia ci guadagna il cittadino.

Chi vince il referendum. Sondaggi, i numeri adesso sono chiariIl sì è avanti di quasi cinque punti sul no a poco più di un mese dal referendum sulla riforma della giustizia, in programma il 22 e 23 marzo. È quanto emerge ... thesocialpost.it

chi vince il referendumSondaggi politici 2026/ Referendum giustizia: avanti il No al 50,6% ma con affluenza al 46% vincerebbe il SìSondaggi politici 2026, referendum giustizia tra caso Gratteri e rebus affluenza: avanti No al 50,6%, ma con la partecipazione al 46% vincerebbe Sì ... ilsussidiario.net