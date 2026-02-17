Chi vince il referendum Sondaggi i numeri adesso sono chiari

I sondaggi mostrano che il risultato del referendum dipende dai voti degli indecisi. Molti elettori, infatti, ancora esitano prima di scegliere e si trovano di fronte a un dilemma. Prima di entrare nell’urna, spesso si chiedono quale sarà la decisione giusta, anche se ormai sono consapevoli dell’importanza della scelta. In questa fase, le preferenze sono ancora fluide e il risultato finale resta incerto.

C’è un momento, prima di entrare in cabina elettorale, in cui la sensazione è sempre la stessa: “Non so ancora cosa farò”. E questa volta quell’incertezza pesa come un macigno. Perché il referendum sulla giustizia si avvicina e, mentre in tanti discutono (e litigano) sui social, un numero resta lì, enorme, a dire che la partita è tutt’altro che chiusa. Il voto è fissato per il 22 e 23 marzo, ma il clima è già rovente. Tra chi giura di aver deciso da tempo e chi invece cambia idea ascoltando un talk show o leggendo un titolo al volo, la campagna referendaria entra nella sua fase più delicata: quella in cui basta poco per spostare percentuali e umori.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Chi vince il referendum sulla giustizia 2026 secondo gli ultimi sondaggiSecondo gli ultimi sondaggi, il Sì al referendum sulla giustizia del 2026 si attesta al 55%, mentre il No raggiunge il 45%.

