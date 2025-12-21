Carlos Alcaraz ha messo fine ad una collaborazione di oltre sette anni, dicendo addio al suo coach Juan Carlos Ferrero e voltando pagina in vista del 2026. Un divorzio sicuramente inatteso almeno a livello di tempistiche, con il murciano che è reduce da una stagione eccezionale chiusa in vetta al ranking mondiale con all’attivo due titoli Slam conquistati a Parigi e New York. Il 22enne spagnolo ripartirà a gennaio in Australia da un punto fermo, promuovendo in via provvisoria un elemento importante del suo entourage come Samuel Lopez al ruolo di capo allenatore. Lopez che era stato premiato tra l’altro insieme a Ferrero recentemente dall’ATP come coach dell’anno e che conosce alla perfezione pregi e difetti di Carlitos. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi sarà il prossimo allenatore di Carlos Alcaraz? Cinque ipotesi dalla Spagna

Leggi anche: Juve, chi sarà il prossimo allenatore dopo Tudor: ipotesi Spalletti e Palladino, le news in diretta

Leggi anche: Carlos Alcaraz sceglie una soluzione “tampone”. Le possibili ipotesi per il nuovo allenatore

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Chi sarà il prossimo allenatore di Carlos Alcaraz? Cinque ipotesi dalla Spagna - Carlos Alcaraz ha messo fine ad una collaborazione di oltre sette anni, dicendo addio al suo coach Juan Carlos Ferrero e voltando pagina in vista del ... oasport.it