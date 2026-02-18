Gabriella Paruzzi, atleta nata nel 1969, è diventata famosa grazie alle sue imprese nello sci di fondo. La sua carriera ha avuto inizio negli anni '80 e si è conclusa nel 2006, lasciando un segno indelebile nelle competizioni italiane e internazionali. Paruzzi ha conquistato numerose medaglie e ha rappresentato l’Italia in molte Olimpiadi, tra cui quella di Torino nel 2006. Una delle sue vittorie più memorabili rimane quella nel mass start dei Mondiali del 2003. La sua passione per lo sport ha ispirato nuove generazioni di fondisti.

Gabriella Paruzzi, classe 1969, è considerata una delle più grandi fondiste italiane di tutti i tempi. La trionfatrice alle Olimpiadi di Salt Lake City 2002 racconta dalla Val di Fiemme i suoi traguardi che hanno fatto storia e continuano ad ispirare le giovani generazioni di atleti. Milano Cortina 2026: le Azzurre da medaglia. «Beh abbiamo avuto la fortuna di vivere un momento direi epico sia nel maschile che nel femminile. Ho avuto la fortuna di essere in squadra con due icone dello sci di fondo come Manuela Di Centa e Stefania Belmondo, era bello poter condividere con loro soprattutto la staffetta, sapendo di essere una delle pedine quasi certe in ogni edizione.

© Iodonna.it - Chi non ricorda le gare olimpiche dello sci di fondo con Manuela Di Centa, Stefania Belmondo e lei, la "terza moschettiera"?

