Il Comune con più alta percentuale di stranieri | Dai problemi al dialogo Verdellino è la casa di tutti

Verdellino, con il 25,97% di residenti stranieri, è il Comune con la più alta presenza di cittadini stranieri. Questa realtà presenta sfide nel dialogo e nell’integrazione, ma ha anche portato alla creazione di un modello di convivenza condiviso. Il sindaco Zanoli sottolinea che, nonostante le difficoltà, il Comune si impegna a essere “la casa di tutti”, promuovendo un ambiente di rispetto e inclusione.

IL RECORD. Sono il 25,97%. Zanoli: «Tante le difficoltà, ma abbiamo costruito un modello di integrazione». Verdellino, con il 25,97% di abitanti di nazionalità straniera (dato Istat aggiornato al 1o gennaio 2025), è il Comune bergamasco che registra la quota più alta di residenti non italiani: 2.003 persone su 7.713 abitanti. In pratica uno su quattro. Una presenza che negli anni ha rappresentato una sfida complessa, soprattutto in alcune aree del paese, ma che oggi viene raccontata dall’amministrazione comunale come una convivenza in lento ma concreto miglioramento. «Quando siamo stati eletti nel 2016, abbiamo ereditato una situazione problematica, con spaccio, occupazioni abusive e appartamenti sovraffollati, criticità concentrate soprattutto nella zona di Zingonia e nel complesso residenziale delle Quattro Torri, che oggi è riqualificato ma per anni è stato l’epicentro del degrado», racconta il sindaco Silvano Zanoli. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

