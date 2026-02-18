Chevron dopo Israele c’è la Grecia | espansione a tutto campo nell’offshore

Chevron annuncia l’ingresso nel mercato energetico greco dopo aver ottenuto concessioni per esplorare aree offshore nel Mar Egeo. La società americana punta a sviluppare nuovi progetti di estrazione e aumenta così la sua presenza nella regione, seguendo l’espansione iniziata in Israele. La mossa rappresenta un passo concreto per rafforzare la sua posizione nel settore del petrolio e del gas naturale nel Mediterraneo orientale.

Chevron entra nel settore del petrolio e del gas naturale greco e rafforza la sua presenza e quella americana nel comparto energetico del Mar Mediterraneo orientale. L’ormai tramontato progetto del gasdotto EastMed sembra un lontano ricordo ma lo schema che appare consolidarsi ne segue, idealmente, la traccia. Il ruolo di Chevron, dalla Grecia a Israele. Il settore dell’esplorazione offshore unisce Israele e Grecia, Paesi alleati sul piano politico, economico e militare e gli Stati Uniti, tramite la loro seconda compagnia per dimensione dietro ExxonMobil, benedicono un nuovo asse energetico volto a ridefinire le rotte di forniture alla sponda Sud dell’Europa e del mercato del gas naturale liquefatto sostituendo l’oro blu della Russia. 🔗 Leggi su It.insideover.com

