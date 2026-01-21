Chevron punta sul giacimento Leviatahn | Israele sempre più grande potenza del gas

Chevron prosegue l’espansione nel giacimento di gas Leviathan, situato nel Mediterraneo orientale nelle acque israeliane. Questa decisione rafforza la presenza energetica di Israele e sottolinea l’importanza strategica del giacimento per il settore del gas naturale nella regione. L’investimento mira a garantire una maggiore produzione e sicurezza energetica, consolidando il ruolo di Israele come attore chiave nel mercato del gas nel Mediterraneo.

Chevron espanderà il suo investimento nel giacimento di gas Leviathan, posto nel Mediterraneo orientale, nelle acque territoriali di Israele. L’azienda di Houston, secondo colosso petrolifero Usa dopo ExxonMobil e forte di un fatturato di oltre 200 miliardi di dollari annui, ha scelto di rafforzare la sua presenza nello Stato Ebraico nel quadro di un progetto per portare a 21 miliardi di metri cubi (dai 15-16 attuali) la capacità annua di produzione di gas del sito. Questo nei prossimi anni sarà potenziato nella sua attrattività dall’accordo siglato da Israele e Egitto per la fornitura da parte di Tel Aviv di gas per un controvalore di 35 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Chevron e Quantum puntano gli asset esteri di Lukoil: sul tavolo un’offerta da 22 miliardiIl colosso statunitense e il fondo di private equity studiano la spartizione degli impianti sanzionati da Washington. energiaoltre.it

La mossa di Chevron che ridisegna la mappa del gas tra Israele ed EgittoAnalisi Energy: via libera al piano per il giacimento Leviathan. Focus su nuovi pozzi e investimenti per la sicurezza regionale. it.benzinga.com

Kiev attacca tanker americano nel Mar Nero Uno dei tanker colpiti da un drone dell'esercito ucraino era noleggiato dalla compagnia petrolifera americana Chevron e stava navigando verso il terminal del Caspian Pipeline Consortium (CPC) nel Mar Nero, ripor facebook