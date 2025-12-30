Grecia Israele e Cipro pianificano ulteriori esercitazioni nel Mediterraneo orientale

Grecia, Israele e Cipro hanno annunciato l’organizzazione di nuove esercitazioni nel Mediterraneo orientale. La regione, già attentamente monitorata, vede rafforzare la propria attività militare in un contesto di tensioni crescenti. Questi programmi si inseriscono in un quadro di cooperazione tra i paesi coinvolti, con l’obiettivo di migliorare la preparazione e la sicurezza nella zona, senza particolari enfasi o sensazionalismi.

Grecia, Israele e Cipro hanno pianificato ulteriori esercitazioni nel Mediterraneo orientale, zona sotto stretta osservazione da parte della Turchia. Grecia, Israele e Cipro intensificheranno la loro cooperazione in materia di difesa. I tre Paesi hanno infatti pianificato ulteriori esercitazioni aeree e navali congiunte nel Mediterraneo.

