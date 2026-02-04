Sulle liste d’attesa Gabanelli dà i numeri ma non le cause Io dico | la sinistra ha ‘bombardato’ la sanità

Da ilfattoquotidiano.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì sera Milena Gabanelli ha mostrato al Tg La7 i numeri sulle liste d’attesa in sanità. Ma i dati non spiegano le cause dei problemi. Secondo alcuni, la responsabilità ricade sulla gestione della sinistra, che avrebbe

Lunedì sera, al Tg La7, ho visto il Dataroom – letteralmente “la sala dati” – di Milena Gabanelli sulle liste d’attesa. La cosa che mi ha colpito, ancora una volta (quindi, una sgradevole riconferma), è che sulla sanità il giornalismo è come una macchina ma che cammina con il freno a mano tirato. È un giornalismo evidentemente convinto che per non favorire la destra si devono nascondere i delitti commessi dalla sinistra anche se questi delitti perpetuati mettono in mezzo ad una strada milioni e milioni di persone. La “sala dati” di Gabanelli spiega le statistiche quindi i numeri: quelli delle liste di attesa, della libera professione dei medici, ricordando, genericamente, che negli anni 90 è stata fatta una legge sull’ intramoenia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

sulle liste d8217attesa gabanelli d224 i numeri ma non le cause io dico la sinistra ha 8216bombardato8217 la sanit224

© Ilfattoquotidiano.it - Sulle liste d’attesa Gabanelli dà i numeri ma non le cause. Io dico: la sinistra ha ‘bombardato’ la sanità

Approfondimenti su Gabanelli Lista

Sanità dell'Umbria, il centrodestra attacca la Proietti sulle liste d'attesa: "Ha fallito su tutta la linea"

Decaro, prima sera da presidente: riunione per misure urgenti sulle liste d’attesa nella sanità Regione Puglia, ieri pomeriggio la proclamazione

Ieri pomeriggio, Antonio Decaro ha annunciato la sua prima riunione come presidente della Regione Puglia, focalizzata sull’adozione di misure urgenti per ridurre i tempi di attesa nelle prestazioni sanitarie.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Gabanelli Lista

Argomenti discussi: Gimbe: nessun beneficio concreto ai cittadini dalla legge sulle liste d’attesa; Sulle liste d’attesa ancora nessun beneficio per i cittadini. Quasi due anni dopo mancano ancora due decreti attuativi; Il flop del governo sulle liste d’attesa; Sanità, come funziona la macchina da soldi. Ecco i documenti riservati | Milena Gabanelli.

sulle liste d attesaIl problema delle liste d’attesa coinvolge anche i Nas, il numero dei controlli nella relazione annualeI carabinieri che lavorano nel settore della salute hanno concentrato le ispezioni anche sulle liste d’attesa, sui dispositivi medici e sulle vendite illegali sul dark web ... italiaoggi.it

sulle liste d attesaListe d’attesa e intramoenia sotto la lente dei Nas: ecco il bilancioNel 2025 i Carabinieri Nas hanno effettuato 1.930 controlli su liste d’attesa e intramoenia nel Servizio sanitario nazionale, con 9 arresti e 105 denunce per reati come truffa, corruzione e peculato ... doctor33.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.