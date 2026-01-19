I Ditelo Voi al Bracco con Se Potrei e la grammatica sovversiva

Al Teatro Bracco di via Tarsia, I Ditelo Voi presentano “Se Potrei” e la grammatica sovversiva, un evento che mette in discussione le norme linguistiche e le convenzioni sociali. Un’occasione per riflettere sui linguaggi e sui modi di comunicare, sfidando il senso comune senza eccessi o sensazionalismi. Un appuntamento dedicato a chi desidera esplorare nuovi orizzonti attraverso un approccio sobrio e consapevole.

Al Teatro Bracco di via Tarsia si prepara un appuntamento che promette di scuotere certezze linguistiche, convenzioni sociali e, soprattutto, il rassicurante perimetro del cosiddetto politically correct. Da giovedì 22 a domenica 25 gennaio e da venerdì 30 gennaio a domenica 1 febbraio, con repliche il giovedì e venerdì alle ore 21.00, il sabato alle 19.30 e la domenica alle 18.30, nello spazio diretto da Caterina De Santis, va in scena "Se Potrei", spettacolo scritto e diretto da "I Ditelo Voi", ovvero Francesco De Fraja, Domenico Manfredi e Raffaele Ferrante. Il titolo, volutamente scorretto, è già una dichiarazione d'intenti: una piccola, grande ribellione che parte dalla lingua per arrivare a interrogare il presente.

