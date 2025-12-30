i ditelo voi a cultura cittadinapoli a massa di somma 2025

A Cultura CITTADINA (POLI) a Massa di Somma nel 2025, si terrà la rappresentazione di “Se potrei” con gli I Ditelo Voi al Teatro Comunale C. L’evento propone un momento di riflessione e intrattenimento, offrendo al pubblico un’occasione per condividere un’esperienza teatrale in un contesto culturale dedicato alla comunità locale.

A Cultura CITTADINA(POLI ), a Massa di Somma, in scena “Se potrei” con I Ditelo Voi al Teatro Comunale C. Maddaloni. Il Comune di Massa di Somma prosegue la rassegna Cultura CITTADINA(POLI) giunta alla sua IV edizione regalando una serata all’insegna della grande comicità per salutare felicemente l’anno che sta finendo e sorridere al 2026. Dopo . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - I Ditelo Voi a Cultura CITTADINA(POLI ) a Massa di Somma 2025

Leggi anche: A Massa di Somma 2025 il concerto degli Ondanueve e I Ditelo Voi

Leggi anche: Natale a Giugliano, successo per “I ditelo voi”: domani alle Concezioniste show di Gianfranco Gallo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

A Massa di Somma 2025 il concerto degli Ondanueve e I Ditelo Voi; I Ditelo Voi a Cultura CITTADINA(POLI ) a Massa di Somma 2025… IV edizione; Gli Ondanueve e i Ditelo Voi a Cultura CITTADINA(POLI); A Massa di Somma 2025 il concerto degli Ondanueve e I Ditelo Voi.

A Massa di Somma 2025 il concerto degli Ondanueve e I Ditelo Voi - Il Comune di Massa di Somma inaugura la rassegna Cultura CITTADINA(POLI) giunta alla sua IV edizione regalando, per Natale, due splendide serate all’insegna ... 2anews.it