Champions troppo Borussia per l’Atalanta | la Dea cade 2-0 in Germania

L’Atalanta perde 2-0 sul campo del Borussia Dortmund, nell’andata dei play-off di Champions. Prestazione deludente della squadra di Palladino contro i più esperti tedeschi. Parte male la Dea, subito sotto di un gol. Al 3’ segna di testa Serhou Guirassy, su assist di Ryerson. I nerazzurri sbandano e tardano a reagire. Al 42’ arriva il raddoppio. Ancora il franco-guineano protagonista: va via in velocità e serve un pallone solo da spingere in porta per Maximilian Beier. Nella ripresa la squadra di Palladino non riesce a creare pericolo alla porta tedesca. Il Borussia legittima la vittoria controllando il match con buona autorità, dimostrando una migliore attitudine in questi tipi di match. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Atalanta, sfida con il Borussia Dortmund: la Dea pronta all’ennesima trasferta europea in GermaniaQuesta sera l’Atalanta affronta il Borussia Dortmund in una trasferta europea che si ripete ormai da anni.

Atalanta-Borussia Dortmund, i biglietti. Prelazione per abbonati in Champions e Dea cardDal 5 febbraio gli abbonati in Champions e i titolari di Dea card possono prenotare i biglietti per la sfida di ritorno dei playoff.

Gasperini: "Si gioca troppo Vorrei sempre fare le coppe, specie la Champions. Dybala e Suolé da valutare" #roma x.com

Pellegrini a CBS Sports: "Roma, la Champions manca da troppo. Gasperini ci migliora tecnicamente. Onorato di essere capitano. Non scambio mai la maglia con gli avversari perché indosso già la più importante". Leggi l'intervista. https://pelagattinews.blogsp facebook