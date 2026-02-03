Dal 5 febbraio gli abbonati in Champions e i titolari di Dea card possono prenotare i biglietti per la sfida di ritorno dei playoff. La vendita inizia, quindi, con una fase di prelazione riservata ai clienti più fedeli, prima che i biglietti siano messi a disposizione del pubblico generale.

CALCIO. Dal 5 febbraio scatta la fase di prelazione per la sfida di ritorno dei playoff di Champions League. Dal 16 la vendita libera. Quattro fasi di vendita dei biglietti. La prima sarà quella di prelazione riservata agli abbonati alla fase campionato della Champions League, che potranno confermare il proprio posto dalle 10 del 5 febbraio alle 19 dell’11 febbraio. Seguirà una seconda fase di prelazione riservata agli abbonati alla fase campionato della Champions League che non potranno confermare il proprio posto - in Tribuna d’Onore e Tribuna Rinascimento - in quanto riservato alla Uefa secondo i regolamenti istituzionali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta-Borussia Dortmund, i biglietti. Prelazione per abbonati in Champions e Dea card

