Atalanta sfida con il Borussia Dortmund | la Dea pronta all’ennesima trasferta europea in Germania

Questa sera l’Atalanta affronta il Borussia Dortmund in una trasferta europea che si ripete ormai da anni. La squadra bergamasca non si ferma e cerca di portare a casa punti pesanti in Germania, dove già in passato ha dato battaglia a grandi avversarie. I tifosi bergamaschi sono in fermento, sperando in una prestazione all’altezza e in un risultato che possa aprire le porte agli ottavi di finale. La partita si gioca alle 21 e la Dea si presenta con la determinazione di sempre.

Bergamo, 30 gennaio 2026 – Atalanta uber alles. L’ennesima squadra tedesca sulla strada europea della Dea. E di nuovo il Borussia Dortmund sulla strada europea dell’Atalanta. Otto anni fa lo scontro negli ottavi di finale dell’Europa League, con i gialloneri tedeschi che si imposero 3-2 nella gara d’andata rimontando nei minuti conclusivi dall’1-2 nerazzurro firmato da una doppietta di Josip Ilicic. Poi la beffa al ritorno al Mapei di Reggio Emilia, con il Borussia che trovo’ la rete del pareggio a sette minuti dalla fine eliminando la Dea, quell’anno al ritorno in Europa dopo 26 anni. Anche stavolta l’andata si giocherà a Dortmund e il ritorno in casa nerazzurra, o vviamente alla New Balance Arena di Bergamo (l’allora stadio comunale non era idoneo per le gare europee in quell’ultima stagione prima di essere acquistato dall’Atalanta). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

