Novara-Scandicci | Champions League in campo sfida italiana per un posto tra le otto migliori squadre d’Europa

Il match tra Novara e Scandicci si gioca oggi, 18 febbraio 2026, perché le due squadre italiane cercano di avanzare ai quarti di finale della Champions League di pallavolo. La Igor Volley Novara affronta in casa la rivale toscana, determinata a conquistare un risultato positivo che possa facilitare il ritorno. La partita si svolge al Pala Igor, dove i tifosi sono già in fermento per sostenere le proprie squadre in questa sfida decisiva.

Novara e Scandicci si Sfida in Champions League: Derby Italiano per un Posto ai Quarti. La Igor Volley Novara affronta oggi, 18 febbraio 2026, una sfida cruciale nella CEV Champions League: l'andata dei quarti di finale contro la concorrente nazionale Scandicci. L'incontro, in diretta su Sport Uno, Now, Dazn ed Eurovolley Tv, si disputerà alle 18:00 e rappresenta un banco di prova importante per entrambe le formazioni, in un derby tutto italiano che promette spettacolo e agonismo. Novara alla Ricerca di Riscatto. La Igor Volley arriva a questo scontro reduce da una sconfitta in campionato contro Cuneo, un risultato che ha complicato la corsa al quarto posto in classifica.