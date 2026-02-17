Champions League playoff al via | Juve a Istanbul Atalanta a Dortmund

La Juventus partecipa ai playoff di Champions League dopo aver eliminato una squadra inaspettata, e questa sera affronta il Galatasaray a Istanbul. L’Atalanta, invece, affronterà il Borussia Dortmund in Germania, dopo aver conquistato il passaggio del turno con una vittoria importante in casa. Questi incontri segnano l’inizio di una fase decisiva, che può cambiare il destino delle due squadre nella competizione.

La strada verso la finale di Budapest si infiamma ufficialmente stasera, martedì 17 febbraio, con il ritorno della Champions League e l'inizio dei playoff che valgono l'accesso agli ottavi di finale. Sotto i riflettori di tutta Europa ci sono quattro incroci di altissimo profilo che vedono protagoniste le italiane Juventus e Atalanta, chiamate a rispondere all'appello internazionale in trasferte che promettono scintille e alta tensione agonistica. Il sipario si alza a Istanbul, dove la Juventus scende nell'arena del Galatasaray in un orario pomeridiano che mette subito alla prova i nervi degli uomini di Spalletti.

