Challenge Cup La Powervolley torna in campo con Cz?stochowa | in palio la semifinale
La Powervolley di Milano affronta questa sera alle 20.30 i quarti di finale di Challenge Cup contro il Norwid Cz?stochowa, dopo aver perso la partita di andata. La squadra di casa punta a vincere per conquistare la semifinale, mettendo in campo tutta la determinazione e l’esperienza dei suoi atleti. In campo anche Luciano De Cecco, Indra e Ebadipour, che vogliono sfruttare il vantaggio del fattore campo per ribaltare il risultato. La partita si gioca all’Allianz Cloud, davanti a un pubblico appassionato di pallavolo.
Stasera alle 20.30 torna la grande pallavolo internazionale all’ Allianz Cloud dove Milano si gioca il ritorno dei quarti di finale di Volleyball Challenge Cup contro il Norwid Cz?stochowa di Luciano De Cecco, Indra ed Ebadipour, ex della sfida. La serie è ancora aperta, anche se alla Powervolley bastano due set per garantirsi il passaggio del turno ed evitare il golden set, che si disputerebbe soltanto in caso di vittoria polacca per 3-0 o 3-1. Chi passa il turno, in semifinale, se la vedrà con la vincente tra i rumeni dell’Scm Zalau e i turchi dell’Altekma Sk Izmir. Anche questo match si gioca sempre domani sera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Volley Challenge Cup: alle 18 semifinale d’andata con Khg Kaposvári. La Megabox in cerca di gloria. Bisogna vincere in UngheriaLa Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia si prepara a sfidare le ungheresi del Khg Kaposvári Rnc alle 18, perché questa sera si gioca la semifinale d’andata della Challenge Cup.
Volley femminile, Vallefoglia si sbarazza del Gran Canaria e vola in semifinale di Challenge CupVallefoglia vola in semifinale di Challenge Cup.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Allianz Milano, altro colpo europeo: 3-0 a Cz?stochowa nei quarti di Challenge; Da Milano a Jasna Góra: Allianz nei quarti di Challenge a Cz?stochowa; Otsuka lancia la sfida a Verona: Abbiamo il 50 per cento di possibilità di vincere.
La Powervolley Milano batte Ankara e vince la Cev Challenge CupMilano - L'Allianz Powervolley Milano conquista il primo trofeo della sua storia. La squadra allenata da coach Roberto Piazza mette infatti in bacheca la Cev Challenge Cup: dopo il 3-2 casalingo della ... ilgiorno.it
DIRETTA/ Ziraat Bankasi Milano (risultato finale 2-3): trionfa la Powervolley!Protagonista annunciato per la diretta di Ziraat Bankasi Milano, attesa finale di ritorno della Challenge Cup di volley maschile, è senza dubbio Matteo Piano, capitano della formazione meneghina. Il ... ilsussidiario.net
NEXT MATCH - EPISODIO 6 | CEV Challenge Cup Allianz Milano Czestochowa Mercoledì 18 febbraio – 20:30 Allianz Cloud #AllianzMilano #PowervolleyMilano #PowerShow #Volleyball #CEVChallengeCupM x.com
https://www.ilnautilus.it/sport/regate/2026-02-12/sail-black-sea-challenge-cup-festival-una-nuova-regata-internazionale-nel-mar-nero_181223/ facebook