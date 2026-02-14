Cento anni fa il Nobel a Grazia Deledda Mattarella | Donna di coraggio e di grande talento

Cento anni fa, Grazia Deledda ricevette il Premio Nobel per la Letteratura a causa della sua capacità di raccontare la vita e i sentimenti della Sardegna, un riconoscimento che ancora oggi viene ricordato come un punto di svolta nella letteratura italiana. Per celebrare questa ricorrenza, il Presidente Sergio Mattarella ha scritto un messaggio pubblicato su La Nuova Sardegna, in cui definisce la scrittrice sarda una donna di grande coraggio e talento. Il suo nome resta legato a storie di persone e paesaggi della sua regione, che ha saputo rendere universali con le sue parole.

In occasione dei cento anni dal conferimento del Premio Nobel per la Letteratura a Grazia Deledda, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso oggi omaggio alla celebre scrittrice sarda sulle pagine de La Nuova Sardegna, principale quotidiano del gruppo Sae. Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha sottolineato il valore e l'attualità della figura di Grazia Deledda, evidenziando come, a distanza di un secolo, il suo pensiero continui a parlare con forza: "«"Sono lieto di portare il mio saluto ai suoi lettori e a tutti i cittadini di Nuoro e della Sardegna, in occasione dei cento anni dal conferimento del Nobel per la Letteratura a Grazia Deledda, un'artista del secolo scorso che parla ancora a noi con la forza dei suoi romanzi.