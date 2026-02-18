Cerveteri svela la Banditaccia | dal 2026 visite guidate nella città etrusca degli morti

Cerveteri annuncia che dal 2026 riaprirà la necropoli della Banditaccia, permettendo visite guidate nella città degli etruschi morti. La decisione nasce dalla volontà di valorizzare un patrimonio unico, patrimonio mondiale dell’UNESCO, che si estende su circa 400 ettari. A partire dal 1° marzo 2026, i visitatori potranno esplorare le tombe e i percorsi archeologici, accompagnati da guide esperte. Le autorità comunali hanno già predisposto i primi itinerari e lavori di restauro per garantire un’esperienza completa e sicura.

Cerveteri riapre la Banditaccia: un viaggio nel cuore dell'Etruria antica. La Necropoli etrusca di Cerveteri, sito riconosciuto dall'UNESCO per il suo valore universale, aprirà al pubblico la zona della Banditaccia a partire dal 1° marzo 2026. L'iniziativa, gestita da Roma Caput Tour, offrirà un'immersione nella storia e nella cultura di un popolo che ha profondamente influenzato la storia dell'Italia antica, attraverso visite guidate ai tumuli e alle tombe risalenti al VII secolo a.C. Un tesoro nascosto alla scoperta dei visitatori. Cerveteri, città del Lazio ricca di storia, custodisce un patrimonio archeologico di inestimabile valore.