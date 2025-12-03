Casa Minerbi - Dal Sale apertura straordinaria con visite guidate di uno dei tesori meno noti della città

Ferraratoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da sabato 6 a lunedì 8, durante il ponte dell’Immacolata, i Musei Nazionali di Ferrara aprono al pubblico Casa Minerbi - Dal Sale, offrendo un’occasione straordinaria per scoprire uno dei tesori meno noti, ma più preziosi della città. Posto nel cuore dell’abitato medievale, il nucleo più antico. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

