Casa Minerbi - Dal Sale apertura straordinaria con visite guidate di uno dei tesori meno noti della città
Da sabato 6 a lunedì 8, durante il ponte dell’Immacolata, i Musei Nazionali di Ferrara aprono al pubblico Casa Minerbi - Dal Sale, offrendo un’occasione straordinaria per scoprire uno dei tesori meno noti, ma più preziosi della città. Posto nel cuore dell’abitato medievale, il nucleo più antico. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il Loggiato di Casa Minerbi in via Giuoco del Pallone, adiacente alle abitazioni della famiglia Ariosto. Ludovico avrà sicuramente frequentato questo luogo,e le scene e figure dei suoi affreschi ispirarono certamente l’immaginario mitico e fantastico di Ludovico - facebook.com Vai su Facebook
Casa Minerbi Dal Sale, ritocchi finali agli affreschi - L’assessore Gulinelli: "Questa sarà occasione di rinascita per il palazzo" I restauri degli affreschi di Casa Minerbi ... Come scrive ilrestodelcarlino.it