Non è un incidente ci sono precise responsabilità istituzionali
L’evento in questione non può essere considerato un incidente, ma il risultato di responsabilità istituzionali ben definite. Quanto accaduto deriva da pratiche che, sistematicamente, limitano l’accesso al diritto d’asilo e alle misure di accoglienza, evidenziando come le politiche adottate abbiano contribuito a questa situazione, piuttosto che rappresentare un episodio imprevedibile o isolato.
“Quanto accaduto non può essere derubricato a un fatto imprevedibile. È l’esito diretto di prassi che ostacolano sistematicamente l’accesso al diritto d’asilo e alle misure di accoglienza. Chiediamo che cessino immediatamente le prassi che negano nei fatti diritti garantiti dalla legge. Ogni. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Leggi anche: Svizzera: procura, 'non ci sono cifre precise numero vittime Crans-Montana'
Leggi anche: San Giorgio la Molara, randagismo e responsabilità istituzionali: interrogazione per fare piena luce sulla vicenda
Latinoamérica: Atrapados entre Dos Demonios
Incidente stradale in via Don Minzoni a Casamassima, traffico in tilt Momenti di paura nella serata in via Don Minzoni, a Casamassima, dove due auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale. L’impatto ha causato danni ai veicoli, mentre un uomo, ha ac - facebook.com facebook
Due giovani di 17 e 18 anni sono morti in un #incidente in #moto. È accaduto a #Bari, in una strada chiusa dove spesso si svolgono gare clandestine da pubblicare sui social. #Tg1 Gianvito Cafaro x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.