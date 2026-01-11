Non è un incidente ci sono precise responsabilità istituzionali

Da triesteprima.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’evento in questione non può essere considerato un incidente, ma il risultato di responsabilità istituzionali ben definite. Quanto accaduto deriva da pratiche che, sistematicamente, limitano l’accesso al diritto d’asilo e alle misure di accoglienza, evidenziando come le politiche adottate abbiano contribuito a questa situazione, piuttosto che rappresentare un episodio imprevedibile o isolato.

“Quanto accaduto non può essere derubricato a un fatto imprevedibile. È l’esito diretto di prassi che ostacolano sistematicamente l’accesso al diritto d’asilo e alle misure di accoglienza. Chiediamo che cessino immediatamente le prassi che negano nei fatti diritti garantiti dalla legge. Ogni. 🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

Leggi anche: Svizzera: procura, 'non ci sono cifre precise numero vittime Crans-Montana'

Leggi anche: San Giorgio la Molara, randagismo e responsabilità istituzionali: interrogazione per fare piena luce sulla vicenda

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Latinoamérica: Atrapados entre Dos Demonios

Video Latinoamérica: Atrapados entre Dos Demonios

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.