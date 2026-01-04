Dopo la partita tra Lazio e Napoli, Antonio Conte ha commentato il risultato, sottolineando l'elevato livello di gioco messo in campo. Il tecnico azzurro ha evidenziato l'importanza di gestire con attenzione le sfide future, mantenendo alta la concentrazione. Un commento sobrio che riflette l’approccio professionale del Napoli, concentrato a consolidare la propria competitività in campionato.

"> Antonio Conte si gode la vittoria del Napoli all’Olimpico contro la Lazio, ma tiene alta la soglia dell’attenzione. Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita, l’allenatore azzurro ha analizzato la prestazione della squadra, soffermandosi sulle assenze, sulle condizioni di David Neres e sulle difficoltà legate a un calendario sempre più fitto. «Per Neres bisognerà attendere lunedì», spiega Conte. «Non è un problema muscolare, ma stiamo facendo fronte a grandi defezioni da parecchio tempo». Una situazione che rende ancora più significativo il successo contro la Lazio: «Quando avevamo palla siamo stati bravi e preparati. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Conte dopo Lazio-Napoli: «Partita di alto livello, ora gestire le emergenze»

Leggi anche: Lazio-Napoli, Conte esalta la prova: “Partita di livello altissimo”

Leggi anche: Conte dopo Lazio-Napoli: «Prestazione di altissimo livello, ma servono più gol»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Lazio-Napoli, Sarri contro Conte: ecco la storia; Lazio-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Verso Lazio-Napoli: Conte non parlerà in conferenza stampa alla vigilia, il motivo; Pronostico Lazio-Napoli quote analisi 18ª giornata Serie A.

Serie A, Lazio-Napoli 0-2: Spinazzola e Rrhamani gol, Sarri chiude in nove - Ancora un clean sheet per la squadra di Conte, che risponde al Milan con una prestazione convicente soprattutto nel primo tempo, in cui arrivano le due reti. corrieredellosport.it