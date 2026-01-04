Conte dopo Lazio-Napoli | Partita di alto livello ora gestire le emergenze
Dopo la partita tra Lazio e Napoli, Antonio Conte ha commentato il risultato, sottolineando l'elevato livello di gioco messo in campo. Il tecnico azzurro ha evidenziato l'importanza di gestire con attenzione le sfide future, mantenendo alta la concentrazione. Un commento sobrio che riflette l’approccio professionale del Napoli, concentrato a consolidare la propria competitività in campionato.
"> Antonio Conte si gode la vittoria del Napoli all’Olimpico contro la Lazio, ma tiene alta la soglia dell’attenzione. Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita, l’allenatore azzurro ha analizzato la prestazione della squadra, soffermandosi sulle assenze, sulle condizioni di David Neres e sulle difficoltà legate a un calendario sempre più fitto. «Per Neres bisognerà attendere lunedì», spiega Conte. «Non è un problema muscolare, ma stiamo facendo fronte a grandi defezioni da parecchio tempo». Una situazione che rende ancora più significativo il successo contro la Lazio: «Quando avevamo palla siamo stati bravi e preparati. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
