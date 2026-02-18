Celtic-Stoccarda Europa League 19-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
L’incontro tra Celtic e Stoccarda si gioca il 19 febbraio 2026 alle 21:00, a causa delle difficoltà incontrate dalla squadra tedesca nel girone di Europa League. Lo Stoccarda, allenato da Hoeness, ha concluso il girone con poche vittorie e si è qualificato ai playoff solo grazie a un pareggio nell’ultima partita. La squadra tedesca dovrà migliorare la sua performance per affrontare il Celtic, che invece si presenta forte e motivato.
Non è stato un girone eccezionale per lo Stoccarda di Hoeness, costretto ai playoff di Europa League e alla sfida contro il Celtic. I Bhoys tra l’altro da quando è tornato a pieno titolo O’Neill panchina stanno attraversando un ottimo momento e sono solo a 3 punti dalla vetta; una rimonta incredibile firmata dall’allenatore irlandese tornato a salvare il club a 6 anni dalla. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
