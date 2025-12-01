Via Appia apertura rinviata | strada ancora chiusa dopo le piogge degli ultimi giorni
Era prevista per oggi, 1° dicembre, la riapertura della Via Appia, arteria di collegamento tra Giugliano, Sant’Antimo, Melito e Aversa, ostaggio da anni di diversi cantieri, ma i tempi si allungano ancora. I lavori di rifacimento del collettore fognario, eseguiti da Eav, sono proseguiti nell’ultima settimana ma le forti piogge dei giorni scorsi hanno causato . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
