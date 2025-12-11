Serbatoio pensile in disuso da tempo al via la demolizione | strada chiusa per otto giorni

Da lunedì 15 dicembre fino al 23 dicembre, via Ravenna a Castel Bolognese sarà chiusa tra le vie Mazzini e Primo Maggio per la demolizione di un serbatoio pensile dismesso da tempo. L'intervento, che richiederà otto giorni, è finalizzato alla messa in sicurezza e alla riqualificazione dell'area.

