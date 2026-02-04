Cecchini italiani a Sarajevo su bambini donne e anziani Camionista friulano 80enne indagato per omicidio | Si vantava di aver fatto caccia all' uomo

Un camionista friulano di 80 anni, residente a Pordenone, sarà ascoltato in tribunale a Milano. È indagato per aver sparato a bambini, donne e anziani a Sarajevo, in un episodio che ha scosso l’Italia. L’uomo si è vantato di aver fatto “caccia all’uomo” e ora dovrà rispondere delle accuse di omicidio. La vicenda apre un capitolo inquietante sulla presenza di cecchini italiani coinvolti in atti violenti all’estero.

PORDENONE - Un 80enne della provincia di Pordenone dovrà presentarsi in Procura a Milano per essere interrogato nell'ambito dell'inchiesta denominata "cecchini del weekend", secondo la quale nei primi anni Novanta diversi italiani parteciparono - pagando - a viaggi a Sarajevo per sparare e deliberatamente uccidere civili inermi in veri e propri safari della morte. L'accusa per il friulano, ex camionista, è pesantissima: omicidio volontario continuato e aggravato. Le accuse L'uomo, oggi 80enne, è indagato e accusato di avere preso parte a quei safari della morte. Viaggi avvenuti tra il 1992 e il 1995 durante i quali uomini italiani - per lo più abbienti e appartenenti a posizioni sociali di spicco - avrebbero pagato per raggiungere Sarajevo, allora assediata dai serbo-bosniaci, e sparare sui civili utilizzando postazioni fornite dell’esercito della Repubblica Srpska. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

