Cecchini italiani a Sarajevo su bambini donne e anziani Camionista friulano 80enne indagato per omicidio | Si vantava di aver fatto la caccia all' uomo
Un camionista friulano di 80 anni, residente a Pordenone, è stato chiamato a Milano per un interrogatorio. È indagato nell’ambito dell’inchiesta sui cecchini italiani a Sarajevo, accusato di aver partecipato a una caccia all’uomo che ha preso di mira donne, bambini e anziani. L’uomo, che si vantava di aver sparato sui civili, dovrà rispondere delle accuse di omicidio. La polizia sta facendo luce sui dettagli di questa vicenda che ha sconvolto l’Italia e la Bosnia.
PORDENONE - Un 80enne della provincia di Pordenone dovrà presentarsi in Procura a Milano per essere interrogato nell'ambito dell'inchiesta denominata "cecchini del weekend", secondo la quale nei primi anni Novanta diversi italiani parteciparono - pagando - a viaggi a Sarajevo per sparare e deliberatamente uccidere civili inermi in veri e propri safari della morte. L'accusa per il friulano, ex camionista, è pesantissima: omicidio volontario continuato e aggravato. Le accuse L'uomo, oggi 80enne, è indagato e accusato di avere preso parte a quei safari della morte. Viaggi avvenuti tra il 1992 e il 1995 durante i quali uomini italiani - per lo più abbienti e appartenenti a posizioni sociali di spicco - avrebbero pagato per raggiungere Sarajevo, allora assediata dai serbo-bosniaci, e sparare sui civili utilizzando postazioni fornite dell’esercito della Repubblica Srpska. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Cecchini italiani a Sarajevo su bambini, donne e anziani: indagato un 80enne friulano. L'ex camionista accusato di omicidio. Lunedì l'interrogatorio
Un uomo di 80 anni, originario di Pordenone, deve andare in procura a Milano per rispondere di accuse gravi.
Cecchini italiani nei “safari umani” di Sarajevo: c’è un indagato per omicidio
La procura di Milano ha convocato un 80enne di Pordenone per un interrogatorio.
