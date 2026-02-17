C' è un nuovo cuore per il piccolo ricoverato al Monaldi

Domenico, il bambino di due anni ricoverato al Monaldi di Napoli, ha ricevuto un nuovo cuore compatibile dopo che il primo trapianto fallì a causa di un danno nel cuore prelevato da Bolzano. La seconda operazione si è resa possibile grazie a un donatore disponibile nella stessa regione. Il bambino si trova ora sotto stretta osservazione, mentre i medici monitorano attentamente le sue condizioni.

AGI - C'è un nuovo cuore compatibile per il piccolo Domenico, il bambino di due anni ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Monaldi di Napoli dal 23 dicembre, quando il primo trapianto non è andato bene perché il cuore prelevato da Bolzano è arrivato danneggiato. Lo ha comunicato in diretta dal nosocomio collegato con Bianca Berlinguer, la conduttrice del programma ' E' sempre Cartabianca ', dove Patrizia Mercolino, la mamma del bambino, era stata invitata come ospite. Francesco Petruzzi, il legale della famiglia del bambino. La donna è stata convocata d'urgenza dalla direzione sanitaria e si trova all'interno dell'ospedale. 🔗 Leggi su Agi.it

Primo in lista per un nuovo cuore il bimbo ricoverato al Monaldi a cui è stato trapianto un organo danneggiatoUn bambino di due anni e quattro mesi, ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, ha ottenuto il primo posto nella lista d’attesa per un cuore nuovo dopo aver ricevuto un organo danneggiato.

Valutazione Clinica Cruciale per il Bambino Ricoverato al Monaldi: Tra Speranza di un Nuovo Trapianto e Ipotesi di Cuore ArtificialeUn bambino ricoverato al Monaldi rischia di dover affrontare un nuovo trapianto o di ricevere un cuore artificiale, a causa di complicazioni che mettono a rischio la sua vita.

Fallito trapianto di cuore su un bimbo, il dramma e le indagini

