C’è un lupo in pista Shock alle Olimpiadi tutti si fermano di colpo

Un lupo è stato avvistato sulla pista durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, creando scompiglio tra gli spettatori. La presenza dell’animale selvatico ha costretto le autorità a interrompere le gare e avviare controlli immediati. Gli addetti hanno evacuato la zona e hanno richiesto l’intervento di esperti per gestire la situazione. La notizia ha fatto il giro dei media, attirando l’attenzione sul rischio di animali selvatici in aree frequentate da pubblico. La sicurezza rimane alta mentre si cerca di capire come il lupo sia entrato in un luogo così affollato.

Controlli serrati, metal detector e perquisizioni accurate: alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 la sicurezza non fa sconti a nessuno. All'ingresso degli impianti vengono ritirati persino gli ombrelli a punta, poi restituiti all'uscita, in un dispositivo pensato per garantire il massimo livello di protezione. A Milano il ministro per lo Sport Andrea Abodi ha visitato i siti che ospiteranno atleti ed eventi, tracciando un bilancio positivo dello stato dei lavori. «Siamo tre mesi in anticipo rispetto al piano e al 90% della realizzazione nella parte infrastrutturale», ha dichiarato a margine del sopralluogo. Durante le qualificazioni del team sprint di sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, un cane lupo cecoslovacco è comparso improvvisamente sulla pista. Durante le qualificazioni della sprint a squadre femminile di sci di fondo, un lupo cecoslovacco di nome Nazgul si è scagliato sulla pista, correndo verso le atlete e tagliando il traguardo insieme a loro.