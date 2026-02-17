Cuore ‘bruciato’ i bimbi in lista d’attesa mentre Napoli organizza l’Heart Team

Nella notte, un bambino di poco più di due anni ha ricevuto un trapianto di cuore a Napoli, ma il cuore si è bruciato a causa del ghiaccio secco. I medici stanno cercando di capire cosa sia successo, mentre i genitori sono in ansia e i bambini in lista d’attesa aumentano. La città si sta organizzando con un nuovo team dedicato, l’Heart Team, per evitare altri incidenti simili.

Sono ore decisive per chi indaga sulla vicenda del cuore 'bruciato' dal ghiaccio secco, trapiantato a Napoli in un bambino di poco più di 2 anni. Domani al Monaldi arriveranno gli ispettori del ministero della Salute, mentre per l'Azienda dei Colli il bambino, ricoverato in terapia intensiva, resta in lista per il trapianto "fino a nuova valutazione". Ma quanti sono i bimbi in Italia che aspettano un cuore nuovo? Il trapianto di cuore pediatrico in numeri. Stando ai dati del Centro nazionale trapianti erano 48 i pazienti in attesa di un cuore nuovo nel programma nazionale pediatrico 0-17 anni a fine 2024.