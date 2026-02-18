C' è chi lascia Icardi in panchina e chi schiera McKennie centravanti | così l' Europa boccia l' Italia

L'Europa ha bocciato l'Italia, perché le scelte di formazione di Juve e Atalanta non hanno portato risultati positivi. La decisione di lasciare Icardi in panchina e di mettere McKennie come centravanti ha suscitato molte critiche, influendo anche sulla prestazione complessiva delle squadre. I due club italiani devono ora affrontare sfide difficili per sperare di passare il turno, dopo le sconfitte di ieri.

Dai veleni alle sconfitte. Dagli abbagli arbitrali, le esultanze in faccia agli avversari, le semirisse negli spogliatoi alle batoste internazionali e a un percorso in Champions che diventa faticosissimo, ai confini del proibitivo. No, non sono giorni buoni per il nostro amato calcio: abbiamo perso in immagine e sul campo. Niente di irrimediabile, sia chiaro: non è la prima volta che il campionato viene travolto da polemiche giganti eppure ne è sempre venuto fuori. E anche nelle sfide che hanno aperto i playoff di coppa non tutto è perduto (ma molto sì: ad Atalanta e soprattutto Juve servono due imprese per rimontare Galatasaray e Dortmund). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

