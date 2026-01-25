Spalletti | Una vittoria così ti carica En-Nesyri saltato? McKennie è un centravanti perfetto

Dopo la convincente vittoria per 3-0 contro il Napoli all’Allianz Stadium, Spalletti ha commentato l’incontro sottolineando come un risultato così possa rafforzare la squadra. Ha inoltre analizzato alcune situazioni di gioco, menzionando l’intervento di McKennie come centravanti e i contributi di David e Bremer. Queste parole riflettono l’approccio pragmatico del tecnico e l’importanza del gruppo nel perseguire gli obiettivi stagionali.

“Le vittorie sono tutte importanti, valgono 3 punti sempre. Questa col Napoli è importante per la consapevolezza che può darci su quello che facciamo e sui calciatori abbiamo, che possono esprimere un calcio di livello – ha detto Spalletti -. La consapevolezza che ti pone al livello che vuoi raggiungere, per far vedere a noi stessi chi siamo e spiegare il motivo per cui siamo qui e perché lo facciamo”. Dove l’ha vinta la Juve? “È stata una partita aperta sempre, perché quando non la chiudi può venir fuori sempre un episodio. Bremer è stato bravo nell’uno contro uno a campo aperto con Hojlund”. Spalletti ha poi sorpreso sulla questione attaccante, intrecciando la buona prestazione di David a una visione nuova, mai vista finora: “David è un calciatore forte, che stasera ci ha fatto vedere di saper reggere botta in area, dove ci sono spazi tolti agli avversari e istanti da sfruttare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Dopo la vittoria per 3-0 contro il Napoli, Luciano Spalletti ha commentato a Sky le prestazioni dei suoi giocatori, evidenziando l'importanza di McKennie come centravanti e sottolineando l'impegno di David nel recupero dei palloni decisivi.

Youssef En-Nesyri si presenta come un possibile acquisto per la Juventus, grazie alle sue qualità offensive e alla capacità di adattarsi al modulo di Spalletti.

